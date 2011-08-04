Начальника Одесского порта отпустили - и снова повезли в следственный отдел

Суд в Крыму отпустил, а прокуратура снова намерена задержать начальника Одесского морпорта

Симферополь. 4 августа. УНИАН. Центральный райсуд Симферополя избрал подозреваемому в злоупотреблении служебными полномочиями руководителю Одесского морского транспортного порта Николаю ПАВЛЮКУ меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня.

Между тем прокуратура намерена снова задержать главу этого госпредпниятия.

В частности, после вынесения решения суда следователь, который отказался представиться журналистам, заявил: «Не расходимся! …В следственный отдел для составления документов».

В то же время Н.ПАВЛЮК заявил, что ему стало плохо, и представители суда вызвали скорую помощь. Через некоторое время медики покинули здание суда, а подозреваемого несколько людей в черных масках и камуфляжной форме вывели на улицу и посадили в легковой автомобиль.

Адвокат начальника морпорта Сергей ЕМЕЦ сказал журналистам, что его подзащитного отвезут в следственный отдел, где «будет извлечено третье уголовное дело». С.ЕМЕЦ выразил уверенность, что Н.ПАВЛЮКА снова задержат и отправят в изолятор временного содержания.

Сам Н.ПАВЛЮК заявил журналистам, что он ни в чем не виновен, а уголовные дела против него фабрикуются. «Поразительный факт беззакония», - подчеркнул глава Одесского морпорта.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Крыма возбудила против Н.ПАВЛЮКА три уголовных дела по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, приведшее к тяжелым последствиям).

По данным адвоката Н.ПАВЛЮКА, прокуратура ссылается на материалы проверки Контрольно-ревизионного управления хозяйственной деятельности порта. «Между тем из акта ревизии вовсе не следует, что ПАВЛЮК что-то украл для себя. Это версия КРУ о якобы нанесенном ущербе государству. Кстати, юридический департамент Одесского порта уже обратился с исковым заявлением в Окружной административный суд Одесской области с просьбой признать недействительными акты проверки КРУ за 2005 год», - сказал С.ЕМЕЦ.