Встречи Ющенко с олигархами будут раз в три месяца

Встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с представителями крупного бизнеса будут проходить ежеквартально.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, такая договоренность достигнута сегодня во время встречи В.ЮЩЕНКА с представителями крупного бизнеса.

Во время заключительного слова на встрече Президент предложил акцептировать Меморандум о сотрудничестве. Цель принятия документа – развитие благоприятной бизнес-среды и обеспечение стабильного развития национальной экономики.

В.ЮЩЕНКО также поблагодарил бизнесменов за значительное количество интересных полезных мнений, высказанных во время встречи. Речь идет о развитии отечественного фондового рынка, внедрении рыночных земельных отношений, усовершенствовании регуляторной политики, решении проблем с рейдерством и правами на собственность в Украине. «Эти мнения абсолютно государственные по роли и знаковости», – подчеркнул глава государства. По его словам, следующая встреча с представителями бизнес-среды Украины будет полностью посвящена именно одной из этих тем. Ведь им следует придать государственное звучание и решать на государственном уровне.

Президент поручил первому заместителю главы Секретариата Александру ШЛАПАКУ для подготовки следующих встреч и поддержки постоянного диалога «власть-бизнес» сформировать рабочую группу, в которую, по желанию, пригласить представителей деловых кругов.

По предварительной договоренности, встречи В.ЮЩЕНКО с представителями большого бизнеса будут проходить раз в квартал. «Если за этим столом будут сформированы инициативы, на них найдется реакция и в парламенте, и в правительстве», – убежден Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО провел встречу с представителями крупного национального бизнеса. Главные темы встречи – налоговая реформа и процесс подготовки проекта нового Налогового кодекса, ситуация с соблюдением прав собственности, проблема распространения рейдерства.