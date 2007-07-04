Екатерина Ющенко передаст детской больнице медицинское оборудование

Завтра, в Луцке

Завтра председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО посетит Луцк. Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь председателя Волынской областной государственной администрации Зоя БАЛЮК, К.ЮЩЕНКО намерена посетить Волынскую областную детскую больницу и подарить заведению медицинское оборудование, по предварительной информации, на сумму около 50 тис. грн.

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