Семья отравилась неизвестным веществом: двое детей умерли
12:28, 29 июля 2011Общество
3111
Родители в реанимации
В Львовской области от отравления неизвестным веществом пострадала семья: двое детей умерли, их родители госпитализированы в больницу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Львовской области.
Несчастный случай произошел вчера, 28 июля, в селе Нижнее Синевидное Сколевского района. По предварительному заключению, семья пострадала от отравления неизвестным веществом.
Шестилетний мальчик и четырехлетняя девочка погибли, а их родители находятся в реанимации Сколевской районной больницы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
Проводятся исследования относительно причины отравления.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter