Семья отравилась неизвестным веществом: двое детей умерли

В Львовской области от отравления неизвестным веществом пострадала семья: двое детей умерли, их родители госпитализированы в больницу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Львовской области.

Несчастный случай произошел вчера, 28 июля, в селе Нижнее Синевидное Сколевского района. По предварительному заключению, семья пострадала от отравления неизвестным веществом.

Шестилетний мальчик и четырехлетняя девочка погибли, а их родители находятся в реанимации Сколевской районной больницы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Проводятся исследования относительно причины отравления.