Арбитражный управляющий продал сельсовет

В Крыму правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением арбитражным управляющим, который продал здание сельского совета за 40 тысяч гривен, тогда как его балансовая стоимость - более 155 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции Крыма.

«Управляющий, будучи ликвидатором сельхозпредприятия, расположенного в одном из сел Сакского района, действуя умышленно и злоупотребляя служебным положением, вступил в сговор с должностными лицами этого предприятия и незаконно включил в ликвидационную массу с/х предприятия и реализовал здание сельсовета», - говорится в пресс-релизе налоговой милиции.

В то же время, подробности происшествия не уточняются.

Ведется следствие.