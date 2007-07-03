Украинский фильм получил серебро Международного кинофестиваля в Польше

Украинский фильм «У реки» завоевал серебряную награду 37-го Международного кинофестиваля в Лагове (Польша).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Одесской киностудии», где была снята картина.

Конкурентом «У реки» стала картина «Остров» Павла ЛУНГИНА, получившая национальную кинематографическую премию России «Ника» за лучший игровой фильм, а на этом кинофестивале – золотую награду. Бронзу завоевал фильм «Граффити» Игоря АПАСЯНА. В показе принимали участие 16 картин из стран Европы.

«У реки» - первая полнометражная работа украинского режиссера Евы НЕЙМАН - выпускницы Берлинской академии кино и телевидения.

Главных героинь в картине сыграли актрисы Мария ПОЛИЦЕЙМАКО и Нина РУСЛАНОВА.

«Уже в этом году Одесская киностудия выпустит несколько новых кино- и телефильмов», - сообщил ее руководитель и продюсер фильма Александр ТКАЧЕНКО.