14-18 сентября во Львове состоится 18-й Международный форум издателей, в котором примут участие свыше тысячи участников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в рамках форума пройдут мероприятия во всей центральной части города - на площади перед дворцом Потоцких, на площади перед университетом имени Ивана Франко, перед Львовским дворцом искусств, на проспекте Свободы и на других площадях города.

Форум издателей во Львове проходит с 1994 года. За 1994-2010 годы форум посетили свыше 600 тысяч человек.