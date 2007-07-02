В Донецкой области женщина продала свою трехлетнюю дочь за 100 гривен

В Донецкой области работниками транспортной милициий задержана женщина, которая продала в пригородном поезде свою трехлетнюю дочь за 100 гривен мужчине-попутчику.

Как сообщила УНИАН старший инспектор отдела по связям с общественностью УМВД Украины на Донецкой железной дороге Марина КАЛАШНИКОВА, установлено, что 30-летняя женщина вечером 30 июня в пригородном поезде сообщением «Иловайск-Торез» продала свою дочь попутчику. Также установлено, что вместе с девочкой женщина передала мужчине свидетельство о рождении ребенка, на котором собственноручно написала, что поступает осознанно и претензий к "покупателю" не имеет.

Заявление о факте продаже девочки поступило в милицию от сестры женщины, продавшей ребенка.

Благодаря оперативным действиям сотрудников линейного отдела милиции на станции Иловайск девочка была найдена уже утром 1 июля. Она находилась по месту жительства «купившего» ее мужчины. По предварительной информации, "покупатель" не причинил зла ребенку. Наоборот, он искупал и накормил грязную и голодную девочку и уложил спать. По его словам, он выкупил у матери девочку, потому что ему стало ее жалко. Ребенок помещен в детский приют в Харцызске.

Также милицией установлено, что мужчина, 1955 года рождения, является отцом двух взрослых дочерей. По месту жительства характеризуется положительно, работает, ведет домашнее хозяйство. Вероятнее всего, он не будет привлечен к уголовной ответственности. Женщине, продавшей своего ребенка, могут предъявить обвинение по факту торговли детьми. Как выяснилось, на попечении женщины имеется грудной ребенок.