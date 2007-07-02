Новый орган в Генштабе должен убедить агрессора не трогать Украину

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины образовано управление специальных операций. Об этом сегодня на пресс-конференции в Севастополе сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ГРИЦЕНКО, «принято решение министром обороны и начальником Генерального штаба, и уже подписана соответствующая директива об образовании управления специальных операций в Генеральном штабе».

Министр отметил, что этот новый орган управления будет координировать и профессионально объединить все части специального назначения.

А.ГРИЦЕНКО также отметил, что это управление обеспечит системное развитие оснащения современными образцами вооружения и техники этих наиболее боеспособных частей.

При этом министр обороны отметил, что небольшие отряды специального назначения, оснащенные современной техникой и вооружением, способны выполнять задачи, которые по силам целой бригаде.

«Фактически, современное понимание характера военных действий серьезно изменяет представление, которое базировалось на многовековой истории. Если раньше это были стратегические формирования, оперативные формирования и тактические формирования, то сейчас мы можем говорить, что тактическое формирование на уровне группы 12-20 человек может выполнять стратегические задачи и может достичь цели – убедить потенциального агрессора Украины в том, что Украину лучше не трогать без привлечения бригад и корпусов», - сказал А.ГРИЦЕНКО.