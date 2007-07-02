Витренко объявила мобилизацию

Блок Наталии Витренко в Донецкой области набирает добровольцев для участия в акциях протеста против проведения военных учений «Си-Бриз 2007». Об этом, как сообщает «Остров», заявила руководитель фракции Блока Н. Витренко в Донецкой областном совете Наталья Билоцерковская.

«Мы сейчас собираем людей на акции. К сожалению, в этом году эти учения законны. Люди активно отзываются, желающих много», - сказала Н. Билоцерковская.

При этом она не смогла ответить на вопрос, сколько волонтеров поедет в Николаев для участия в акциях протеста.

«Мы еще не знаем, сможем ли обеспечить питанием всех желающих поучаствовать в акциях против натовских учений», - пояснила Н. Билоцерковская, добавив, что акции протеста начнутся 8 июля.

Очередные совместные учения украинских и натовских военно-морских сил «Си-Бриз-2007» пройдут с 9 по 22 июля в акватории Одесского морского порта и на полигоне «Широкий Лан» под Николаевом. В них будут задействованы более тысячи двухсот военнослужащих и моряков из 14-ти стран и 21 военный корабль.

В июне Служба безопасности Украины уже заявляла, что намерена провести разъяснительную работу с общественностью, чтобы не допустить срыва международных учений «Си Бриз 2007».