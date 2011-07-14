Налоговая ликвидировала «прачечную», отмывшую 100 миллионов

В Днепропетровске на этой неделе сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, через который на протяжении 2010-2011 гг. было незаконно переведено в наличные 100 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в управлении налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области, конвертцентр также предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость.

Деятельность центра организовали двое жителей Днепропетровска, использовавшие счета транзитных и фиктивных предприятий из Львовской и Черновицкой областей.

Основные направления минимизации уплаты НДС касались рынка зерна и частично торговли строительными материалами и металлопрокатом.

При обыске в конвертационном центре изъято более 300 тыс. грн. наличными, печати 26 «фиктивных и транзитных» предприятий, компьютерная техника с системой «клиент-банк», 36 пластиковых карточек.

Кроме того, на счетах фиктивных предприятий заблокировано почти 200 тыс. грн.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст. 115 УПК Украины. Против него прокуратурой Бабушкинского района Днепропетровска возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы сроком до 10 лет.