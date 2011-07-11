Сотрудник ЧП присвоил 240 тыс. дол. банковского кредита

В Житомирской области разоблачен соучредитель одного из ООО, присвоивший 240 тысяч долларов банковского кредита.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, следственными органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных ч.4 ст.190 и ч.ч.1, 3 ст.358 (мошенничество и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.