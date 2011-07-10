Евросоюз поддерживает сельские общины в Украине

В Хмельницкой области стартовала вторая фаза Проекта Европейского Союза и Программы развития ООН «Местное развитие, ориентированное на общество», направленного на поддержку сельских общин в решении важнейших потребностей их развития и улучшения условий жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя Хмельницкой ОГА Василия ЯДУХИ, в рамках сотрудничества с ЕС и Программы развития ООН преимущество будет предоставляться развитию социальных учреждений края – сельских детских садов, школ, участковых больниц, подъему физической культуры и спорта.

Проект предусматривает, что местные общины, органы местной исполнительной власти и самоуправления совместно будут определять приоритеты развития, совместно будут планировать и реализовывать мероприятия для стабильного развития своего села, поселка или города.

Бюджет проект составляет 17,1 млн. евро (из которых 98.4% - взнос ЕС и 1.6% - взнос ПРООН) и будет продолжаться 4 года, будет действовать во всех областях Украины и Автономной Республике Крым.