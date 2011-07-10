С признаками отравления в лагере госпитализированы 18 детей
Из них 12 - на всякий случай
В Приморском районе Запорожской области с признаками отравления из оздоровительного лагеря «Салют» госпитализированы 18 детей.
Как сообщили в УНИАН в администрации лагеря, первые симптомы расстройства желудка у отдыхавших детей появились еще 7 июля.
В тот же день в инфекционное отделение Приморской городской больницы были госпитализированы 18 детей.
В администрации утверждают, что у шести детей были явные симптомы желудочного расстройства, а остальные 12 детей госпитализированы как «непосредственно контактировавшие с теми, у кого обнаружены симптомы».
Как сообщили в лагере, всего на момент происшествия в лагере находилось более 350 детей. На сегодня в «Салюте» осталось 275 детей.
По данным медиков, состояние детей стабильное.
«В ближайшее время все дети смогут вернуться домой» - сообщили в больнице.