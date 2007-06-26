Салий назвал новые цены на парковку в Киеве

Единым оператором по парковке транспортных средств, взимании парковочного сбора и изготовлению единых абонементных талонов на парковку в Киеве признано КП «Киевтранспарксервис».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на сессии Киевсовета. Согласно документу, в Киеве планируется до 1 октября текущего года также наработать комплексную программу «Единое парковочное пространство города Киева». Разработкой программы поручено заняться КГГА и КП «Киевтранспарксервис».

В решении отмечается, что при разработке данной программы необходимо принять меры, направленные, в частности, на увеличение мест парковки и надлежащее обустройство парковочных площадок; переход на безналичный расчет; строительство наземно-подземных паркингов; нормирование и организацию парковки на придомовых территориях; определение мест для парковки для лиц с ограниченными возможностями, велосипедистов, мотоциклистов и тому подобное.

Финансирование разработки программы будет обеспечено за счет средств бюджета города, предусмотренных на организацию дорожного движения. В решении отмечается также, что важной составляющей программы «Единое парковочное пространство города Киева» должна стать реализация инвестиционной программы. По предварительным расчетам, для реализации инновационных проектов, согласно документу решения, необходимо 35-40 млн. грн. Срок их окупаемости 2-2,5 года. Расчетные ежегодные поступления при существующих 18 тыс. паркомест могут составлять 90-100 млн. грн.

Комментируя принятое на Киевсовете решение по совершенствованию системы парковки в Киеве, и.о. заместителя председателя КГГА Иван САЛИЙ отметил, что до этого времени в Киеве действовали 10 районных паркосервисов и один городской. По его словам, у городской власти есть претензии к работе районных паркосервисам, в частности, в части того, что они не внедряют инновационные технологии и не отреагировали на результаты мониторинга их работы, в результате чего было обнаружено вдвое больше машиномест на парковочных площадках. Именно поэтому было принято решение о создании городского «Киевтранспарксервиса», которому предоставлены полномочия быть единым оператором, выпускать талоны на безналичную оплату и реализовать их через райпарксервисы. И.САЛИЙ отметил, что согласно достигнутым договоренностям с районами, районные паркосервисы продолжают свою работу как юридические лица, но при этом четко придерживаются принятых Киевсоветом решений и решений городской власти.

И.САЛИЙ также сообщил журналистам, что завтра на рабочем совещании в управлении транспорта будут обнародованы новые тарифы на парковку в столице.

«Новые тарифы будут снижены, а не повышены. Потому что понаписывали по 30 грн. и так далее. Они будут колебаться 3-5-7 гривен», - сказал И.САЛИЙ.