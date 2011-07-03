Севастополь празднует День флота Украины

В Севастополе сегодня проходят основные мероприятия ко Дню флота Украины, который традиционно отмечается в первое воскресенье июля.

Как передает корреспондент УНИАН, в 8.45 на кораблях и в воинских частях Военно-морских сил Украины был торжественно поднят флаг ВМС и флаги расцвечивания.

После церемонии встречи командующим украинскими ВМС адмиралом Виктором МАКСИМОВЫМ председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА в 9.10 начался обход парадного строя кораблей, которые выстроились на внутреннем рейде Севастопольской бухты. На катере вместе с В.ЛИТВИНЫМ обход строя кораблей осуществляли также министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ, командующий ВМС Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ, председатель Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ, командующий Черноморского флота России вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ, председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир ЯЦУБА.

При подходе к каждому из кораблей и судов М.ЕЖЕЛЬ поздравлял экипажи с профессиональным праздником.

В.ЛИТВИН, Б.ГРЫЗЛОВ, М.ЕЖЕЛЬ, В.МАКСИМОВ, В.КОРОЛЕВ и В.ЯЦУБА в 9.50 поднялись на борт фрегата «Гетман Сагайдачный», где председатель Верховной Рады выступил с речью, после чего состоялось награждение моряков грамотами и ценными подарками.

В параде приняли участие 16 кораблей, катеров и судов. Кроме кораблей и судов национальных ВМС, привлечены также 2 корабля морской охраны Государственной пограничной службы Украины, спасательное судно от ГП «Севастопольский морской торговый порт», а также корабль ЧФ РФ.

Украинский флот на празднике представляют, в частности, фрегат «Гетман Сагайдачный», большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабли управления «Славутич», «Донбасс» морской тральщик «Чернигов», средний десантный корабль «Кировоград», корвет «Тернополь» и другие.

После этого на площади Нахимова состоится ритуал вручения морских кортиков выпускникам Академии ВМС им. П.С. Нахимова, который завершится торжественным прохождением личного состава. Затем состоится возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам города-героя Севастополя в 1941-1942 годах.

С 11.00 до 18.00 на причале Морского вокзала будет организован смотр кораблей, вооружения и военной техники ВМС Украины почетными гостями и представителями шефских делегаций, жителями и гостями Севастополя.

На кораблях и в частях ВМС будет проведен День открытых дверей.

В 19.00 на площади Нахимова пройдет торжественное награждение победителей конкурса детского рисунка, посвященного Дню флота Украины, после чего здесь начнется праздничный гала-концерт с участием звезд украинской эстрады.

В 22.00 над Севастопольской бухтой будет произведен праздничный фейерверк.