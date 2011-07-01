Папа Римский отлучил от церкви 29 монахинь из Львовской области

Папа Римский Бенедикт XVI 29 июня своим декретом отлучил от церкви 29 монахинь монастыря Святого пророка Ильи Украинской греко-католической церкви в Брюховичах (Львовская область).

Об этом пишет газета «Коммерсант».

Конфликт между монахинями и генеральным управлением Святого Василия в Риме, которому подчинялся монастырь, начался в апреле 2007 года. Тогда священники УГКЦ, граждане Чехии Антонин ДОГНАЛ, Роберт ОБЕРГАУЗЕР, Ричард ШПИРЖИК и гражданин Украины Василий ГИТЮК создали в Свято-Благовещенском монастыре села Подгорцы Львовской области "Украинскую правоверную греко-католическую церковь" (УПГКЦ) и стали себя называть "подгорецкими монахами". В свою очередь А.ДОГНАЛ провозгласил себя епископом и начал проводить богослужения, во время которых называл Папу Римского Бенедикта XVI и предстоятелей УГКЦ еретиками. За это в мае 2009 года все они были отлучены от церкви верховным трибуналом Ватикана.

Еще в ноябре 2008 года монахини монастыря Святого пророка Ильи в Брюховичах публично заявили о своей поддержке А.ДОГНАЛА и о подчинении синоду епископов УПГКЦ. Они отреклись от церковной иерархии и разорвали связь с генеральным управлением Святого Василия в Риме.

Как пояснил газете промотор (секретарь) справедливого трибунала Львовской архиепархии УГКЦ Михаил ПАЛИЙ, по церковным канонам эти действия являются грехом и монахини не могут принадлежать церкви. "Мы неоднократно обращались к ним с предложением принять устав УГКЦ, направили им два канонических предупреждения, но они проигнорировали все обращения", – отметил М.ПАЛИЙ.

Как рассказал Игорь ЯЦИВ, пресс-секретарь члена синода УГКЦ Любомира ГУЗАРА (предстоятеля УГКЦ в 2001-2011 годах), в начале 2011 года от имени Л.ГУЗАРА было обнародовано следующее предостережение верующим: "Секта ДОГНАЛА является врагом нашей церкви, поскольку создавшие ее люди, называющие себя «подгорецкими монахами», не являются католическими священниками и монахами и отлучены от церкви".

В настоящее время руководство Львовской архиепархии УГКЦ пытается в рамках церковного процесса выселить монахинь из здания монастыря, поскольку они отказываются принять декрет Папы Римского. Вместе с тем в УГКЦ считают, что сестры и дальше будут проводить свою религиозную деятельность, поскольку в правовом поле церковь не может претендовать на собственность монастыря и выселять монахинь. "Сложность еще и в том, что половина сестер – граждане Словении и Чехии", – уточнила секретарь чина Святого Василия Игнатия ГАВРЫЛИК.

"Наша декларация к мирянам – это призыв к верующим не принимать участие в любых обрядах под руководством монахинь монастыря Святого пророка Ильи. Мы выполнили все канонические нормы и в конечном счете отлучили монахинь от церкви", – подытожил И.ЯЦИВ.