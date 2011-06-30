Украина либерализует внутренний угольный рынок

Министерство энергетики и угольной промышленности планирует в июле представить на утверждение Кабинета министров Украины концепцию перехода на биржевую форму продажи угольной продукции.

Об этом сказано в приказе Минэнергоугля от 6 июня №192, обнародованном на сайте министерства.

Согласно документу, департамент угольной промышленности министерства совместно с департаментом финансовой политики и ГП «Уголь Украины» в течение месяца после утверждения концепции Кабмином должен разработать соответствующий план мероприятий по переходу на биржевую форму продажи угля с последующей передачей его на утверждение правительства.

Кроме того, департаменту угольной промышленности поручено создать систему мониторинга цен на уголь на внутреннем и мировом рынках.

Напомним, что согласно Программе экономических реформ на 2010-2014 гг., разработанной Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, Украина планирует до конца 2012 года либерализовать внутренний рынок угольной продукции путем доведения до рыночных цен на уголь, отпускаемый госшахтами, за счет внедрения прямых договоров и развития аукционной системы торгов угольной продукцией, а также снятия ограничений на импорт угля.