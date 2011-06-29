Кабмин открыл в порту «Южный» пункт пропуска через границу

Кабинет министров Украины своим распоряжением открыл в морском торговом порту "Южный" пункт контроля через государственную границу "Визирка".

Распоряжение от 22 июня 2011 г. № 591-р размещено на сайте Кабмина.

Пункт создан для международного морского грузового сообщения.

Справка УНИАН. МТП "Южный" основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубина у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

Морской торговый порт «Южный» за 5 месяцев 2011 г. увеличил грузоперевалку, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 30,1% - до 9 млн. 532,9 тыс. тонн, по сравнению с планом — на 14,6%.