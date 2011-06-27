"Роснефть" продолжит разведку на шельфе Черного моря

Правительственная комиссия РФ по ТЭК дала согласие на продление "Роснефти" срока геологоразведочных работ на черноморском шельфе, сообщил глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) РФ Анатолий Ледовских.

"Они хотят продлить срок геологоразведки до окончания Олимпиады в Сочи. Сейчас есть такое мнение, что бурение как-то осложнит ее проведение. Срок геологоразведки, согласно лицензии, заканчивается в этом году, и мы им продлим. Правительственная комиссия по ТЭК дала на это согласие", - сказал Ледовских в интервью агентству ПРАЙМ.

Президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов на годовом собрании акционеров 10 июня сообщил, что компания будет вести геологоразведку на черноморском шельфе до 2017 года, начало добычи до этого времени не планируется.

По словам Худайнатова, компания обратилась в правительственную комиссию по ТЭК с просьбой отсрочить бурение скважины, которое ранее предполагалось начать в 2012 году. Он отметил, что нефтекомпания планирует до 2017 года вести геологоразведочные работы на Туапсинском прогибе, по Валу Шатского, по Южно-черноморскому участку.

"Роснефть" и Chevron, напоминает РИА Новости, в июне 2010 года подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого намеревались совместно разрабатывать Западно-Черноморский лицензионный участок, включающий месторождение Вал Шатского. Лицензия на месторождения, по условиям договора, должна была остаться в собственности "Роснефти". Chevron брала на себя обязательства по привлечению финансирования в размере 1 миллиарда долларов на геологоразведку.

Спустя год, в июне 2011-го, глава "Роснефти" сообщил, что компании прекратили сотрудничество по данному проекту так как геологи компаний разошлись в оценке перспектив месторождения Вал Шатского.