На Ровенщине реконструировали битву под Берестечком

В рамках мероприятий по случаю 360-летия битвы под Берестечком в селе Пляшева Радивиловского района Ровенской области проведена реконструкция одной из самых больших битв в Европе времен Средневековья, в которой украинско-крестьянское войско Богдана Хмельницкого противостояло войску польского короля.

Как передает корреспондент УНИАН, воссоздание битвы проведено на территории Национального музея-заповедника «Поле Берестецкой битвы» при участии казацких и исторических товариществ с Украины, Польши, Чехии и Беларуси – всего около 200 человек.

Мероприятия по случаю годовщины Берестецкой битвы открылись панихидой по погибшим казакам, которую отслужил патриарх Руси-Украины Филарет в сопровождении архиереев УПЦ КП.

Представители власти, политических и общественных организаций возложили цветы к памятнику украинским казакам. В возложении цветов также принял участие председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

В митинге приняли участие народные депутаты Украины Юрий КОСТЕНКО и Олег ЛЯШКО, лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.

В рамках торжественных мероприятий был проведен всеукраинский конкурс «Казацкая победа». По завершению ее участники поехали в Луцк, где в местном замке примут участие в рыцарских поединках.