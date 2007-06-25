Украинцев к 2025 году станет меньше на 12 миллионов

Как утверждают представители Всемирного банка: у нас худшие демографические показатели среди стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы.

Улучшить их можно лишь увеличением расходов на социальную помощь, здравоохранение, образование, и пенсионное обеспечение. Поскольку сейчас каждому пятому украинцу - за 60 лет.

Аруп Банержи, руководитель подраздела экономики человеческого развития Всемирного банка: «Если не будут введены реформы, то в Украине 20 процентов ВВП придется тратить на пенсии, до десяти процентов - на систему здравоохранения, столько же на обучение и переквалификацию кадров. И еще четыре процента ВВП пойдет на уход за лицами преклонного возраста. Итак, эти расходы могут составлять до половины ВВП. Такой нагрузки не выдержит экономика ни одной страны».

ICTV