Раскрытое убийство напомнило о криминальных разборках 12-летней давности
Тогда убийце было 22
Сотрудники УБОП раскрыли убийство двух человек, совершенное 12 лет назад в феодосийском поселке Курортное в ходе "разборок" за передел сфер влияния между организованными преступными группировками (ОПГ).
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей крымского Главка МВД, подозреваемому тогда удалось скрыться с места происшествия, по данному факту было возбуждено уголовное дело, однако установить его местонахождение правоохранители не могли.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП установили, что подозреваемый в убийстве нелегально проживает в Харькове, где и был задержан в начале текущей недели. "34-летний мужчина признался в совершенном преступлении и изобличен", - сообщают в крымской милиции.
Решением Феодосийского городского суда задержанный заключен под стражу.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по дальнейшему документированию преступной деятельности ОПГ.