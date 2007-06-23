Раскрытое убийство напомнило о криминальных разборках 12-летней давности

Сотрудники УБОП раскрыли убийство двух человек, совершенное 12 лет назад в феодосийском поселке Курортное в ходе "разборок" за передел сфер влияния между организованными преступными группировками (ОПГ).

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей крымского Главка МВД, подозреваемому тогда удалось скрыться с места происшествия, по данному факту было возбуждено уголовное дело, однако установить его местонахождение правоохранители не могли.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП установили, что подозреваемый в убийстве нелегально проживает в Харькове, где и был задержан в начале текущей недели. "34-летний мужчина признался в совершенном преступлении и изобличен", - сообщают в крымской милиции.

Решением Феодосийского городского суда задержанный заключен под стражу.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по дальнейшему документированию преступной деятельности ОПГ.