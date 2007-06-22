Украина последовательно отстаивает свои интересы на Дунае и в Чёрном море

Украина будет последовательно отстаивать национальные интересы на Дунае и Черном море. У нас очень сильные позиции, в частности, по острову Змеиный и причерноморскому шельфу, дело о которых находится в международном суде.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявления сделал сегодня в Одессе министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Комментируя ситуацию вокруг украинского судового хода «Дунай-Черное море» в гирле Быстрое, глава МИДа отметил, что «все попытки Румынии запретить его эксплуатацию бесперспективны. Если существует экологические проблемы то надо искать способ их устранения, но никак не закрывать канал».

«Украина будет бороться за собственные экономические интересы, - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК. - Есть вопросы – будем решать путем диалога. Мы даже готовы профинансировать мониторинг экологической ситуации на Нижнем Дунае».

Затронув вопрос взаимоотношений с Россией, глава МИД Украины сказал, что Министерство иностранных дел и Служба безопасности Украины подготовили решение относительно списка персон нон-грата из Российской Федерации. Теперь документ должен подписать Президент Украины.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что теперь «нежелательные» в Украине лица смогут попасть в нашу страну, а персоны нон-грата по версии российского МИДа – в Россию. В то же время, по словам главы внешнеполитического ведомства, «мы им не позволим нарушать украинские законы и порочить достоинство украинской нации».

Напомним, с апреля текущего года, когда «Дунай-Черное море» начал работать в экспериментальном режиме, по нему уже прошло более ста пятидесяти судов. По трем румынским – всего сотня. Динамика роста прохода судов такова: украинским водным путем воспользовались суда под флагами 14 стран мира. Доля иностранного флага составляет – 42% (Россия, Турция, Грузия, Азербайджан, Швейцария, Мальта и др.). При этом суда под иностранным флагом следуют не только в украинские порты, но и проходят транзитом через украинский водный путь в порты Румынии и Болгарии.

Бухарест настаивает, что украинский судовой ход «Дунай-Черное море», проходящий через морской бар в районе гирла Быстрого, имеет трансграничное влияние на природные комплексы Румынии. В свою очередь Украина подготовила соответствующие расчеты, документы и факты в части того, что морской подходной канал на выходе из украинского гирла Быстрого, находящегося на расстоянии 30 километров от границы не может влиять на природные комплексы Румынии.