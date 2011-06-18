Завтра в Украине - жара

19 июня, согласно прогнозам синоптиков, в Украине будет преобладать облачная с прояснениями погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью на крайнем западе, а утром и днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 16-21°, в восточных областях 13-18°; днем 27-32°, на западе 18-23°.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью по области 16-21°, днем 27-32°. По городу Киеву температура ночью около 20°, днем 29-31°.

18 июня температура воды в Черном и Азовском морях 20-25°, в районе Одессы 18°; в Днепре возле Киева 23°.