В украинской армии 58% - контрактники

Вооруженные силы Украины до 2015 года выйдут на запланированные показатели в 80-90% по комплектованию военнослужащими по контракту.

Об этом сказал начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО во время рабочей поездки по Крыму, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Минобороны.

По словам Г.ПЕДЧЕНКО, “по состоянию на сегодняшний день в Вооруженных силах Украины 58 процентов контрактников. За этот год мы улучшили этот показатель на 8 процентов”.

Как сказал начальник Генштаба, если не сбавлять этого темпа, то к 2015 году ВСУ выйдут на запланированные показатели 80-90% по комплектованию армии военнослужащими по контракту.