В Киеве задержан заказчик убийства предпринимателя

16 июня сотрудники столичного Управления СБУ во взаимодействии с прокуратурой Киева и следственным отделом ГУ МВД в г. Киеве провели спецоперацию, в результате которой раскрыто и предотвращено заказное убийство.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе УСБУ в г. Киеве, установлено, что 32-летний житель Киева, используя личные связи в криминальной среде, заказал убийство директора одной из коммерческих структур, чтобы завладеть сбережениями предпринимателя.

Оперативники задержали заказчика убийства в Печерском районе столицы. У него изъято 50 тысяч долларов США, которыми он планировал рассчитаться за преступление.

Следственным управлением ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство из корыстных побуждений). Продолжается следствие.

К задержанному применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.