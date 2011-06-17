Производство дизтоплива сократилось на четверть

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в январе-мае т.г. увеличили производство автомобильного бензина на 7,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1,147 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, производство дизельного топлива в Украине в январе-мае т.г. сократилось на 24,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1,130 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в январе-мае т.г. сократилось на 8,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 0,983 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году, по информации Госкомстата, украинские НПЗ сократили производство автомобильного бензина на 11,8%, по сравнению с 2009 годом, до 2,873 млн. тонн. Производство дизельного топлива в Украине в 2010 году сократилось на 5,1%, по сравнению с 2009 годом, до 3,709 млн. тонн, а топочного мазута сократилось на 6,0% ─ до 2,414 млн. тонн.

В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский («Нафтогаз Украины»), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.