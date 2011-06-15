Авиакомпания открыла регулярные рейсы из Киева в Афины

Греческая авиакомпания Sky Wings открыла регулярные рейсы между Афинами (Греция) и Киевом (аэропорт "Киев" (Жуляны) и с 21 июля т.г. планирует открыть рейс Афины-Львов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор авиакомпании Николас АНДРЕУ.

Как отмечалось на пресс-конференции, Sky Wings сотрудничает с украинской авиакомпанией «Хорс», которая, в частности, является агентом по продажам билетов на новый рейс греческой авиакомпании.

Рейсы будут выполняться на самолете AVRO 100 (Великобритания) на 112 кресел.

Рейсы Киев-Афины-Киев выполняются 3 раза в неделю, с июля — 4 раза в неделю.

Как отметил Н.АНДРЕУ, компания рассчитывает привлечь пассажиров на свои рейсы за счет месторасположения аэропорта "Киев" (Жуляны) и приемлемых цен.

Как отметил на пресс-конференции замглавы Госавиаадминистрации Дмитрий БАБЕЙЧУК, в ближайшее время планируется подписать новое межправительственное соглашение по авиаперевозкам между Украиной и Грецией, которое значительно либерализует авиаперелеты между обеими странами. По его словам, тем не менее, увеличения количества рейсов не предвидится. На сегодня соглашением предусмотрено выполнение 14 рейсов между столицами и 7 региональных рейсов.

Напомним, на сегодня назначенным перевозчиком на рейсах между Украиной и Грецией является "Аэросвит".

Справка УНИАН. Sky Wings Airlines S.A. - греческая авиакомпания базирующаяся в Афинах, Греции и занимающаяся пассажирскими авиаперевозками. Компания основана в 2004 году.