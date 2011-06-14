Как украинские крестьяне относятся к гомосексуализму (опрос)

По мнению жителей украинских сел, уровень морали в селе существенно выше, чем в городе, при этом наиболее остро сельские жители осуждают алкоголизм.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, об этом свидетельствуют выводы социологического исследования «Социально-экономическое состояние украинского села», проведённого институтом с 28 марта по 15 апреля 2011 г.

В частности, подавляющее большинство жителей сел больше всего осуждает алкоголизм (72,6%) и наркоманию (63,2%). Почти треть сельских жителей с осуждением относится к грубости в отношениях между людьми (30,9%), а также к физическому насилию в семье (30,8%). Более четверти опрошенных осуждают непочтительное отношение к старшим (28,3%) и аморальное поведение молодёжи (26,5%), а безразличие к чужой беде не одобряет каждый четвёртый респондент (25,1%). Также сельские жители осуждают взяточничество (22,3%), проституцию (21,2%), супружеские измены (18,8%), гомосексуализм (16,8%), аборты (13,0%), аморальность и насилие в СМИ (13,0%), разводы (5,2%).

Почти половина сельских жителей (46,6%) уверены, что уровень морали в селе гораздо выше, нежели в городе, более четверти опрошенных (28,8%) полагают, что уровень морали в селе такой же, как и в городе. При этом почти каждый десятый респондент (9,7%) считает, что в городе уровень морали выше. Каждый шестой житель села (14,9%) затруднился ответить на данный вопрос.

Комментируя результаты исследования, лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК отметил, что полученные данные отображают настроения, отвечающие ментальности украинской нации. «Так всегда в Украине было. Моральность в селе испокон веков была выше, чем в городе. Село всегда хранило традицию лучше, чем урбанизированный город, культивировало семью, было более религиозно сознательным. И, в конце концов, в сёлах проживает гораздо больше украинцев, чем в городах, соответственно, украинская ментальность в селе проявляется больше», - считает политик.

Всеукраинское исследование «Социально-экономическое положение современного украинского села» было проведено Институтом Горшенина совместно с еженедельником «Комментарии» при поддержке руководителя группы компаний «Авангард» Олега БАХМАТЮКА. Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2000 респондентов в 123 селах расположенных в 24 областях Украины и АР Крым, которые репрезентируют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.