Костусев приврал о тотальном двуязычии в школах?

Публичное заявление мэра Одессы Алексея КОСТУСЕВА, что на последнем заседании горисполкома решено всем школам предоставить статус двуязычных, не вполне соответствует действительности.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Департаменте информации и связей с общественностью Одесского горсовета.

«В действительности, - уточнила замдиректора Департамента Наталья МАЛЬЦЕВА, - горисполком 31 мая предоставил возможность родителям право выбора языка обучения в 8 средних школах и 96 детсадах города, причем это решение касается только родителей будущих первоклассников, их которых будут формировать русскоязычные или украиноязычные классы к 1 сентябре текущего года». Всего в городе функционируют 126 школ, подчеркнула она.

Н.МАЛЬЦЕВА не смогла утончить, какие именно 8 школ – украиноязычных или русскоязычных – включены горисполкомом в список, где родителям предложат выбирать язык обучения будущих первоклассников. Однако отметила, что «сейчас готовится проект решения горисполкома о предоставлении статуса двуязычия еще 74 школам и 19 детсадам города, который будут рассмотрен 16 июня текущего года».

Изменения в уставы школ вносятся в соответствии с недавно принятой городской программой «Сохранение и развитие русского языка в Одессе на 2011-15 годы», согласованной с руководством Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Как сообщал УНИАН, А.КОСТУСЕВ 7 июня заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Одесский горисполком принял программу сохранения и развития русского языка, согласно которой все школы получили статус двуязычных. По его словам, «на последнем исполкоме власти внесли соответствующие изменения в документы, в уставы 124 школ».

«Мы за то, чтобы никто никому не навязывал, на каком языке говорить, на каком языке учить детей. И поэтому теперь в Одессе школ нет ни украиноязычных, ни русскоязычных, они все двуязычные - можно хоть так, можно хоть так», - объяснил мэр.

А.КОСТУСЕВ также добавил: "И мы успели опросить всех родителей, и родители определили язык обучения для своего ребенка".

По его словам, "Одесса - это русскоязычный город, и наша культура, она русскоязычна. Если у Одессы отобрать русский язык, Одесса потеряет самобытность, она перестанет быть Одессой. Великие наши одесситы, великие писатели, мы знаем все их имена, они творили, писали на русском языке".

8 апреля Одесский горсовет утвердил «Программу сохранения и развития русского языка в городе до 2015 года». На ее реализацию выделено из городского бюджета-2011 805 тыс. грн.

Программой предусмотрено, в частности, что русский язык будет одним из основных языков учебного процесса в дошкольных и школьных заведениях, увеличится количество русскоязычных школ и дошкольных учреждений, объемы закупок литературы и учебников на русском языке для школ и библиотек.

Справка УНИАН. По состоянию на 30 мая 2011 года, в Одессе функционируют 126 школ, в том числе 72 украиноязычных и 35 русскоязычных. Кроме того, согласно данным начальника управления образования и науки Одесского горсовета Владимира ШЕЛОХИНА, «в городе 20 частных русскоязычных школ, которые все русскоязычные, итого у нас получается 55 русскоязычных школ и 72 украиноязычных», что в определенной мере соответствует национальному составу населения Одессы.

Согласно последней переписи, украинское население Одессы составляет 622 тыс. человек (61,6%), граждан русской национальности – 292 тыс. ((29%), болгар - 13,3 тыс. (1,3%), евреев - 12,4 тыс. (1,2%), молдаван - 7,6 тыс. (0,7%), белоруссов - 6,4 тыс. (0,6%), армян - 4,4 тыс. (0,4%), поляков - 2,1 (0,2%).