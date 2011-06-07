Наибольшим спросом пользовались квартиры ценой до 55 тыс. долл.

На вторичном рынке жилья Киева в мае т.г. наибольшим спросом пользовались квартиры стоимостью до 55 тыс. долл.

Об этом говорится в обзоре рынка купли-продажи жилой недвижимости по итогам мая сети агентств недвижимости RealDruzi, переданном агентству УНИАН.

«Рынок в целом активен. На протяжении мая наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры эконом-класса стоимостью до 55 тыс. долл. и двухкомнатные квартиры стоимостью до 70 тыс. долл. В мае наблюдался незначительный рост спроса на квартиры стоимостью выше 150 тыс. долл.», - говорится в сообщении.

По данным сети агентств, в мае средняя заявленная стоимость 1 кв. м квартир на вторичном рынке Киева по сравнению с апрелем т.г. уменьшилась на 1,3% и составила 2 185 долл.

Самая высокая заявленная цена на квартиры была характерна для Печерского (3 572 долл. за кв. м) и Шевченковского (2 942 долл. за кв. м) районов. Самая низкая средняя стоимость квадратного метра была зафиксирована в Деснянском (1 445 долл. за кв. м) и Дарницком (1 623 долл. за кв. м) районах.

В структуре предложения квартир традиционно преобладали двухкомнатные (32%), трехкомнатные (32%) и однокомнатные (27%) квартиры. Меньше всего в мае на рынке предлагалось многокомнатных квартир (2%). При этом наибольшим спросом пользовались двухкомнатные (36%), однокомнатные (30%) и трехкомнатные (28%) квартиры. Меньше всего интерес у клиентов вызывали многокомнатные квартиры (от четырех комнат).

По мнению специалистов компании «RealDruzi», в июне возможно незначительное снижение активности на рынке в связи с выпускными и вступительными экзаменами, а также сезоном отпусков. «Спрос на рынке в июне останется на уровне апреля и мая, количество предложений квартир в июне может несколько уменьшиться. Значительных изменений в заявленной стоимости на квартиры в июне не предвидится», - считают специалисты сети агентств.