На Земле началась магнитная буря

Магнитная буря началась на Земле в ночь на воскресенье - индекс геомагнитных возмущений Kp к настоящему моменту достиг значения 6, на единицу больше минимального значения, которое считается бурей, свидетельствуют данные центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

"Это нормально, Солнце продолжает двигаться к новому максимуму активности, сейчас на нем наблюдается от 5 до 10 активных областей. 1 июня был корональный выброс массы, затем еще один, и вот сейчас выброс солнечной плазмы добрался до Земли", - сказал РИА Новости руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш.

"На ближайшие два дня мы "обеспечены" возмущенной обстановкой", - добавил он.

Уровень магнитных возмущений достиг "красной зоны" около 00.30 мск в воскресенье. В настоящее время пересчитывающийся каждые три часа индекс Kp, характеризующий геомагнитную активность, достиг значения 6. В этой шкале есть 10 уровней, значения от 0 до 3 соответствуют спокойной магнитосфере, уровень 4 - возмущенной, а уровни с 5 по 9 - магнитным бурям пяти классов.

Возмущения в магнитосфере Земли - магнитные бури - возникают под действием потоков солнечной плазмы, заряженных частиц, выброшенных Солнцем. Частицы, "ударяясь" о магнитосферу, заставляют ее колебаться, что может вызывать перебои с радиосвязью.