Кабмин сократил центральный аппарат Минобороны на 330 человек
08:01, 05 июня 2011Общество
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Распоряжение - на сайте КМУ
Кабинет министров утвердил предельную численность сотрудников и военнослужащих центрального аппарата Министерства обороны, сократив ее с 1100 до 770 человек, из них 150 военнослужащих.
Соответствующее распоряжение № 476 от 23 мая размещено на сайте правительства.
Документом отменено действие распоряжения от 28 июля 2010 года № 1570, согласно которому предельная численность сотрудников и военнослужащих центрального аппарата Минобороны с 1 ноября 2010 года по 1 января 2011 года была определена в количестве 1100 человек, из них 224 военнослужащий.
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