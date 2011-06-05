Кабмин сократил центральный аппарат Минобороны на 330 человек

Кабинет министров утвердил предельную численность сотрудников и военнослужащих центрального аппарата Министерства обороны, сократив ее с 1100 до 770 человек, из них 150 военнослужащих.

Соответствующее распоряжение № 476 от 23 мая размещено на сайте правительства.

Документом отменено действие распоряжения от 28 июля 2010 года № 1570, согласно которому предельная численность сотрудников и военнослужащих центрального аппарата Минобороны с 1 ноября 2010 года по 1 января 2011 года была определена в количестве 1100 человек, из них 224 военнослужащий.