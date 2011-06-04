Мошенница, представилась работником Пенсионного фонда

В Кривом Роге милиция задержала 30-летнюю женщину, которая мошенническим путем выманила у 83-летней бабушки 11 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Злоумышленница пришла к бабушке и, представившись работником Пенсионного фонда, под предлогом замены денег завладела средствами пенсионерки.

По данному факту следственным отделом Жовтневого райотдела милиции возбуждено уголовное дело согласно ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или нанесшая значительный вред потерпевшему). Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.