Костенко: ”список Балоги” - его личное мнение

Участники мегаблока демократических сил не согласовывали “первую десятку” избирательного списка, обнародованную руководителем Секретариата Президента Украины Виктором БАЛОГОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока «Рух - Украинская правица», об этом заявил один из лидеров блока «Рух-Украинская правица», лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО.

«Заявление председателя Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ о формировании “первой десятки” избирательного списка является его личным мнением, а не согласованным решением объединенного блока демократических сил в составе НСНУ, «Народной самообороны» и блока «Рух-Украинская правица»», - отметил Ю.КОСТЕНКО.

По словам Ю.КОСТЕНКО, после парафирования соглашения о создании единого мегаблока демократических сил «была достигнута договоренность о совместном заседании всех политических сил-участниц для решения вопросов управления мегаблоком, формирование “первой десятки” предвыборного списка и квот». «Это заседание так и не состоялось, поэтому согласованного решения блока по перечисленным вопросам не существует», - заявил Ю.КОСТЕНКО.