Госкомитет приостановил ликвидацию украинского вещания на заграницу

Государственный комитет телевидения и радиовещания приостановил ликвидацию украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины.

Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Согласно сообщению, председатель Госкомитета Юрий ПЛАКСЮК 30 мая подписал приказ Госкомтелерадио № 112к «О мерах по недопущению сокращения объемов программ иновещания Национальной радиокомпании Украины».

В документе отмечается, что вопреки решению коллегии Госкомтелерадио «О мерах по оптимизации сетей каналов вещания Национальной радиокомпании Украины» от 31 марта 2011 года и приказу Госкомтелерадио от 11 апреля № 81 «О реализации решения коллегии Госкомтелерадио от 31 марта 2011 года № 3/9» руководством НРКУ принято ошибочное решение относительно реорганизации Дирекции иновещания и существенного сокращения объемов программ иновещания Украинского радио.

Генеральный директор Национальной радиокомпании Украины Тарас АВРАХОВ предупрежден об ответственности за сокращение объемов программ иновещания НРКУ, что противоречит решению коллегии Госкомтелерадио.

Согласно приказу, ему необходимо «приостановить любые действия, ведущие к сокращению объемов иновещания Украинского радио; принять меры по возобновлению функционирования творческого коллектива Дирекции иновещания НРКУ и объемов иновещания Украинского радио до принятия отдельного решения Госкомтелерадио по данному вопросу в соответствии с ч. 2 п. 2 Постановления коллегии Комитета от 31.03.2011 г.»

В Госкомтелерадио создана комиссия по рассмотрению оснований сокращения объемов иновещания Украинского радио и путей осуществления реорганизации Дирекции иновещания.

Как сообщал УНИАН, 25 мая гендиректор Национальной радиокомпании Т.АВРАХОВ распорядился прекратить вещание украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины.

По словам главного редактора украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины Николая МАРИНЕНКО, вещание прекращено «без каких-либо предварительных объяснений или замечаний», «единолично».

«При этом соответствующих документов по НРКУ, равно как и распоряжений высших органов власти, не было представлено. По нашей информации, о решении Т.АВРАХОВА прекратить вещание не было известно даже председателю Госкомтелерадио Юрию ПЛАКСЮКУ, которому подчинено Национальное радио», - утверждал Н.МАРИНЕНКО.

«В этот же день всему коллективу украинской редакции Иновещания (а это штат из 40 человек, разных по возрасту, образованию, профессии, уровню и опыту работы) предложено перейти на должности звукооператоров», - отметил Н.МАРИНЕНКО.

В свою очередь, Т.АВРАХОВ объяснил, что прекращение вещания украинской редакции Всемирной службы радиовещания осуществлено в рамках оптимизации вещания и штатной структуры НРКУ.

По словам Т.АВРАХОВА, вопрос оптимизации был очевидным, и она была осуществлена с сохранением творческого потенциала: большей части коллектива украинской редакции предложена работа по специальности, отчасти увеличено вещание на английском, немецком, румынском языках.

Также, отметил Т.АВРАХОВ, вместо украинской редакции в рамках Всемирной службы создана редакция вещания на зарубежье в составе Дирекции информационного вещания. На эту редакцию возложена функция сотрудничества с зарубежными, в частности, украинскими вещателями.