У Януковича не исключают дальнейших кадровых ротаций

В Администрации Президента не исключают дальнейших кадровых ротаций на региональном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель Главного управления по вопросам региональной и кадровой политики Администрации Президента Евгений ОНОПРИЕНКО сегодня на брифинге.

«Кабинет министров должен представить свои предложения, и мы будем рассматривать», - сказал он. При этом Е.ОНОПРИЕНКО заметил, что это касается тех чиновников, которых назначает Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июня, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Валерия САРАТОВА от должности председателя Севастопольской городской государственной администрации.