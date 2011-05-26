В магазине пиротехники взорвались фейерверки, завезенные к выпускным

В Кременчуге Полтавской области взорвался магазин пиротехники.

Как передает корреспондент УНИАН, взрыв произошел сегодня около 12.30 в отдельно стоящем кирпичном одноэтажном здании магазина. Одна из его стен разрушена полностью, завалены бетонные перекрытия.

По словам исполняющего обязанности начальника милиции Кременчуга Сергея ЗЮБАНЕНКО, пожар начался с кабинета хозяина магазина.

«В его деревянном шкафу произошло возгорание. Не ясна пока причина возгорания. Хозяин сказал всем выбегать на улицу, вызвали пожарных. Сам он схватил огнетушитель и начал гасить огонь. Его жена в этот момент была в соседней комнате. Прогремел взрыв. Ее привалило бетонным перекрытием», - сообщил С.ЗЮБАНЕНКО.

Через пять минут после взрыва на место ЧП прибыли спасатели.

«Так как взрывом были разрушены стены и бетонные перекрытия, они начали тушить огонь, а потом принялись разбирать завалы. Под обломками они нашли 32-летнюю жену хозяина магазина», - сказал начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Кременчугского горисполкома Валентин ШАФОРОСТ.

Женщину извлекли из-под завала спустя более получаса. Она была в сознании. Скорая помощь увезла ее в больницу. По предварительным данным, у потерпевшей перелом костей таза.

«Причину пожара установят специалисты, – отметил В.ШАФОРОСТ. – В магазине было очень много пиротехники. Ее как раз завезли перед выпускными вечерами».

Прибывший на место взрывов, вице-мэр Кременчуга Владимир ТАРАТОРИН заявил, что подобные магазины вообще не должны находится в черте города.