Кабмин опровергает заявление Тимошенко

Правительство опровергает заявление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о падении доходов граждан и высокой инфляции.

Об этом говорится в заявлении Кабинета министров Украине, переданном УНИАН.

Пресс-служба Кабмина отмечает, что в действительности за 4 месяца текущего года реальные доходы населения выросли на 10,5%. По ее данным, имеющийся доход в расчете на одного человека в апреле составлял 711,2 грн., или на 27,5% больше, чем в апреле 2006 года, и в 1,6 раза больше, чем в апреле 2005 года.

Среднемесячная заработная плата за 4 месяца текущего года реально выросла на 11,9% и составляла в апреле 1224 грн. А за 4 месяца 2005 года среднемесячная заработная плата была почти вдвое меньше, чем сегодня.

Важным индикатором реального роста уровня жизни, улучшение благосостояния населения является рост сбережений граждан и приобретения товаров долгосрочного потребления, убеждены в правительстве. Так, в январе-мае 2007 года депозиты населения выросли, по сравнению с январем-маем 2006 года в 1,5 раза, по сравнению с январем-маем 2005 года - в 2,3 раза.

Статистика относительно приобретения товаров длительного пользования за первый квартал 2007 года свидетельствует о буме продажи товаров высокой стоимости (по сравнению с 1-м кварталом 2006 года): автомобилей – 204,6%, холодильников и морозильникив – 135%, компьютеров – 143,3%, стиральных машин – 108,8%, кухонных комбайнов – 116,4%. Эти данные - неопровержимое объективное подтверждение роста уровня жизни наших людей, считают в правительстве.

При этом ценовая ситуация на рынке продовольственных товаров в 2007 году остается стабильной, некоторые продукты (мясо, сахар, картофель) даже дешевеют.

Что же касается повышения цены на хлеб, которое, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, «ощущает на себе каждый гражданин Украины», то его в действительности организовали “некомпетентные и безответственные руководители, которые живут предвыборной идеологией оппозиции: “чем хуже, тем лучше”. Уже в ближайшее время станут известны фамилии тех руководителей органов власти, предприятий, которые спровоцировали, а то и организовывали искусственное повышение цен, заявляют в Кабмине.

В свою очередь правительство безусловно контролирует ситуацию, создал достаточные запасы зерна и муки, и погасит вспышки необоснованного повышения цен буквально на протяжении 10 дней.

Кроме того, Кабмин отмечает, что низкая инфляция улучшает покупательную способность людей. Так, в январе-мае 2007 года рост потребительских цен на 1,9% был самым низким за время независимости Украины (кроме дефляционного 2002 года). Такой низкий уровень инфляции обусловило сокращение цен самых употребимляемых продуктов питания.

Цены на горюче-смазочные материалы, которые были стабильными на протяжении августа 2006 – марта 2007 гг., начали расти только последние три месяца, что связано с ростом мировых цен на нефть (приблизительно на 11% с начала года). Таким образом, рост цен в Украине за 5 месяцев - 9,7% - полностью отвечает тенденции рынка, заверяют в Кабинете министров.

В 2007 году правительству удалось остановить рост цен на жилищно-коммунальные услуги: за 5 месяцев 2007 года они выросли только на 2,5%. В то время Кабмин напоминает, что решения предыдущих правительств обусловили их рост в 2006 году на 85,7%.

Таким образом, реальные цифры и факты объективно свидетельствуют, что лучше ситуацию на потребительском рынке контролирует именно правительство Виктора ЯНУКОВИЧА, отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 14 мая лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обвинила правительство и монополистов в заговоре с целью повышения цен. По ее данным, уровень инфляции сегодня составляет 17%, наблюдается стремительное повышение цен на все продукты, и в первую очередь на хлеб, что ощущает на себе каждый гражданин Украины.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, несмотря на мировую тенденцию снижения цен на бензин и дизельное горючее, в Украине за последние 30 дней цена на них выросла на 20%.