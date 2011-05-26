Папе Римскому объяснили, как удачно расположен Тернополь

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА и городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ побывали на аудиенции у Папы Римского БЕНЕДИКТА XVI.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

По данным пресс-службы, общая аудиенция со Святейшим Отцом длилась около двух часов, после чего А.КАЙДА и С.НАДАЛ имели возможность лично пообщаться с понтификом.

Обращаясь к БЕНЕДИКТУ XVI, А.КАЙДА и С.НАДАЛ приветствовали его от имени всех тернополян и украинцев. «Тернопольщина – край культуры и духовности. У нас расположено едва ли не больше всего в Украине храмов. Мы удостоились особой милости Матери Божьей тем, что Тернополь находится между двумя выдающимися духовными центрами – Зарваницей и Почаевом. Это особая благодать. И это – особая ответственность. У нашей команды немало планов для улучшения жизни людей, для распространения духовности и культуры на всю Украину. Это сложная задача. С Божьей помощью, мы это сделаем», - подчеркнули представители тернопольской власти.

Они попросили благословения на плодотворный ежедневный труд ради общины края.