Папе Римскому объяснили, как удачно расположен Тернополь
Сообщает пресс-служба ВО «Свобода»
|Алексей КАЙДА
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».
По данным пресс-службы, общая аудиенция со Святейшим Отцом длилась около двух часов, после чего А.КАЙДА и С.НАДАЛ имели возможность лично пообщаться с понтификом.
Обращаясь к БЕНЕДИКТУ XVI, А.КАЙДА и С.НАДАЛ приветствовали его от имени всех тернополян и украинцев. «Тернопольщина – край культуры и духовности. У нас расположено едва ли не больше всего в Украине храмов. Мы удостоились особой милости Матери Божьей тем, что Тернополь находится между двумя выдающимися духовными центрами – Зарваницей и Почаевом. Это особая благодать. И это – особая ответственность. У нашей команды немало планов для улучшения жизни людей, для распространения духовности и культуры на всю Украину. Это сложная задача. С Божьей помощью, мы это сделаем», - подчеркнули представители тернопольской власти.
Они попросили благословения на плодотворный ежедневный труд ради общины края.