Посол США уверен, что политическая стабильность ”скоро вернется в Украину”

Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР уверен, что политическая стабильность "скоро вернется в Украину". Об этом Посол заявил сегодня журналистам во время посещения шахты "Белозерская" Добропольского района, где реализуется крупный американско-украинский проект по дегазации горных выработок с целью повышения безопасности работ.

Как передает корреспондент УНИАН, Посол выразил уверенность, что политическая стабильность скоро вернется в Украину. «Может быть, эта стабильность не вернется до осени, но когда она вернется, правительство сможет снова нормально работать", - сказал У.ТЕЙЛОР.

По его словам, "даже та нестабильность, которую мы видели в Украине на протяжении нескольких последних месяцев, не сказалась на работе шахты".

"Эта шахта работает очень эффективно, и экономика Украины работает в целом очень эффективно", - считает Посол США.