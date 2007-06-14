Посол США уверен, что политическая стабильность ”скоро вернется в Украину”
23:13, 14 июня 2007Общество
672 0
Что даёт ему такую уверенность
|Уильям ТЕЙЛОР
Как передает корреспондент УНИАН, Посол выразил уверенность, что политическая стабильность скоро вернется в Украину. «Может быть, эта стабильность не вернется до осени, но когда она вернется, правительство сможет снова нормально работать", - сказал У.ТЕЙЛОР.
По его словам, "даже та нестабильность, которую мы видели в Украине на протяжении нескольких последних месяцев, не сказалась на работе шахты".
"Эта шахта работает очень эффективно, и экономика Украины работает в целом очень эффективно", - считает Посол США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter