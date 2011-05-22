На Прикарпатье нашли массовое захоронение жертв НКВД

Вблизи села Пшеничники Тисменицкого района Ивано-Франковской области обнаружили останки более 220 замученных НКВД людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщили участники раскопок.

По словам судмедэксперта Омельяна ЛЕВИЦКОГО, «здесь нужно перекопать 4 тысячи квадратных метров». «Это не выкопать яму, а перелопатить, это большой труд», - сказал судмедэксперт.

Представители «Мемориала» выяснили, что, согласно рассказам жителей, с 1939 по 1941 год в Пшеничниках дислоцировался гарнизон НКВД. Именно в это село свозили убитых заключенных из трех тюрем Прикарпатья – Станиславской (Ивано-Франковской), Тисменицкой и Тлумачской. Место массовых захоронений нашли благодаря геосканеру.

Осенью прошлого года участники научной экспедиции обнаружили тела 170 жертв пыток. Недавно раскопки были возобновлены. Спустя две недели найдено еще 100 тел.

Каждое пятое тело – ребенок. По словам экспертов, по челюстям видно, что молочные зубы у многих едва прорезались.

По данным судмедэкспертов, мужского пола было 70 человек, женского – 40, не установлен пол 20 человек.

«Что особенно поразило исследователей и подтвердило свидетельства людей - среди тех уничтоженных людей были даже дети, - сказал историк, член «Мемориала» Василий ТИМКИВ. - Участники раскопок нашли тело матери с маленьким ребенком на руках, и она перед смертью обнимает своего ребенка». В телах погибших - крюки и другие острые металлические предметы, что свидетельствует о жестоких пытках заключенных. Многие тела жертв были расчленены. Еще один важный факт - остатков одежды на большинстве тел не обнаружили, одежду оставляли в тюрьмах.

По словам В.ТИМКИВА, когда были открыты «эти тюрьмы, то очевидцы увидели огромное количество, буквально скирды одежды. Ею были забиты целые комнаты, и даже на улицах она валялась. Среди этой одежды, кстати, было много гуцульской национальной одежды».

После тщательного анализа останки тел перезахоронят по христианскому обряду.