В Киеве водитель троллейбуса сбил пешехода и скрылся

Вчера в 15.30 в Киеве на проспекте Правды неподалеку от остановки общественного транспорта «Массив Мостицкий» водитель троллейбуса № 35 совершил наезд на пешехода 1951 года рождения и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ г. Киева, пешеход от полученных телесных повреждений умер в больнице.