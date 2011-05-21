Устье Лыбиди превратили в коммерческую мусоросвалку

В Киеве уничтожают очередной парк – памятник природы «Древнее устье реки Лыбидь», заявляет заместитель председателя Национального экологического центра Украины Алексей ВАСИЛЮК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НЭЦУ, берега и русло реки превращены в коммерческую мусорную свалку.

А.ВАСИЛЮК отмечает, что фактически это единственное место на карте Киева, где летописная Лыбидь сохранилась в первозданном виде, поэтому оно и охраняется законодательством как объект природно-заповедного фонда. Но, невзирая на это, неизвестные лица устроили на территории парка свалку твердых бытовых отходов. По информации эколога, ежедневно на самовольно устроенную площадку прибывают мусоровозы, водители рассчитываются с «охранниками» свалки, после чего сваливают отходы прямо на берегу реки Лыбидь, а иногда выгружают мусор прямо в воду.

Никаких разрешений на обустройство свалки у людей, которые контролируют площадку, нет, поэтому они спешно пытаются «заметать следы», сжигая выгруженный мусор, сообщил представитель НЭЦУ.

«Сброс мусора в устье Лыбиди нарушает целый ряд законов. Во-первых, площадка, на которой организовали свалку отходов, выделена Киевсоветом для временного хранения снега, а не для складирования и сжигания твердых бытовых отходов. Во-вторых - это грубое нарушение Закона «Об отходах», которым запрещено выбрасывать мусор где угодно, потому что для этого отводятся специально обустроенные полигоны и сжигающие или перерабатывающие заводы”, - подчеркнул А.ВАСИЛЮК.

При этом эколог отмечает, что этой свалкой фактически уничтожается объект природно-заповедного фонда – памятник природы.

В НЭЦУ также напоминают, что на днях на территории памятника природы "Древнее устье реки Лыбидь" была осуществлена массовая вырубка деревьев.

Активисты Национального экоцентра возмущены тем, что Министерство экологии и природных ресурсов и прокуратура города Киева не реагируют на эти нарушения и они остаются безнаказанными.