В Крыму пройдет Шевченковский праздник

20-22 мая в Автономной Республике Крым (в городах Симферополь, Ялта, Евпатория, Севастополь, Белогорск, Саки, Феодосия, Бахчисарай) состоится Шевченковский литературно-творческий праздник «В семье вольной, новой…».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

К участию в мероприятии приглашены известные писатели Украины и зарубежья. Среди иностранных гостей ожидаются: Марек ВАВЖКЕВИЧ (Польша), Ришард УЛИЦКИЙ (Польша), Харук ТОКАК (Турция), Гекхан ДЕМИР (Турция), которые будут популяризировать творчество Т.Шевченко, переводя его произведения на языки своих стран.

В составе украинской писательской делегации в Крым пожалуют лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Василий ШКЛЯР, Анатолий КИЧИНСКИЙ, Петр ПЕРЕБИЙНИС и другие.

В программе Шевченковского праздника - проведение творческих акций, книжных и художественных выставок, литературные вечера, презентации новых изданий и творческих встреч с молодежью и творческой элитой Крыма.

В рамках акции также состоится возложение цветов к памятнику Т.Шевченко, открытие Шевченковских дней в Таврическом национальном университете и в украинской гимназии с выступлениями писателей перед студентами и учащимися.