Совет министров ЕС одобрил подписание визовых соглашений с Украиной

Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел Европейского союза одобрил подписание соглашений об облегчении визового режима и реадмисию с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято 13 июня на заседании Совета в Люксембурге.

В соответствии с текстом решения, проект соглашения об облегчении визового режима предусматривает, в частности, облегчение на взаимной основе выдачи виз для лиц, которые планируют пребывание в стране сроком до 90 суток, на 180 суток. Действие соглашения не будет распространяться на Данию, Ирландию и Великобританию.

Соглашение о реадмисии предусматривает на взаимной основе быстрое и эффективное возвращение лиц, не имеющих оснований для продолжения пребывания на территории Украины или стран-членов ЕС. Это соглашение не будет действовать на территории Дании.

Как сообщал УНИАН, подписание обоих соглашений запланировано на 18 июня, когда в Люксембурге состоится заседание Совета сотрудничества Украина-ЕС.