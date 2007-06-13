Погиб начальник УСБУ в Николаевской области Таранов

11:08, 13 июня 2007
Общество
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ДТП произошло на железнодорожном переезде

Полковник М.В. Таранов/фото «Новости N»
Вчера поздно вечером под Николаевом во время дорожно-транспортного происшествия погиб начальник Управления СБУ Украины в Николаевской области 52-летний полковник Михаил ТАРАНОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, ДТП произошло на железнодорожном переезде. По информации пресс-службы, автомобиль, в котором ехал М.ТАРАНОВ, столкнулся с последним вагоном поезда, в результате чего руководитель регионального управления спецслужбы погиб, а его водитель благодаря срабатыванию подушек безопасности получил телесные повреждения.

Справка УНІАН.М.ТАРАНОВ возглавлял УСБУ в Николаевской области с января 2007 года.

 

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