Погиб начальник УСБУ в Николаевской области Таранов
11:08, 13 июня 2007Общество
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ДТП произошло на железнодорожном переезде
|Полковник М.В. Таранов/фото «Новости N»
Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, ДТП произошло на железнодорожном переезде. По информации пресс-службы, автомобиль, в котором ехал М.ТАРАНОВ, столкнулся с последним вагоном поезда, в результате чего руководитель регионального управления спецслужбы погиб, а его водитель благодаря срабатыванию подушек безопасности получил телесные повреждения.
Справка УНІАН.М.ТАРАНОВ возглавлял УСБУ в Николаевской области с января 2007 года.
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