Погиб начальник УСБУ в Николаевской области Таранов

Вчера поздно вечером под Николаевом во время дорожно-транспортного происшествия погиб начальник Управления СБУ Украины в Николаевской области 52-летний полковник Михаил ТАРАНОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, ДТП произошло на железнодорожном переезде. По информации пресс-службы, автомобиль, в котором ехал М.ТАРАНОВ, столкнулся с последним вагоном поезда, в результате чего руководитель регионального управления спецслужбы погиб, а его водитель благодаря срабатыванию подушек безопасности получил телесные повреждения.

Справка УНІАН.М.ТАРАНОВ возглавлял УСБУ в Николаевской области с января 2007 года.