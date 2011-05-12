Людоед искал добровольных жертв по интернету среди самоубийц

В Словакии схваченный полицией каннибал скончался от огнестрельных ранений. Предполагаемый людоед был смертельно ранен в результате перестрелки, произошедшей в ходе операции по его задержанию, передает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря университетской клиники в г.Кошице. В перестрелке также пострадал сотрудник полиции.

По данным полиции, 43-летний мужчина, отец двоих детей, искал себе жертв через интернет, уговаривая людей, склонных к суициду, разрешить ему съесть их, после того как они уйдут из жизни. Как говорил людоед своим виртуальным собеседникам, такой способ позволит им "избавиться от ненужной им жизни и не оставить никаких следов". Сообщается, что один из потенциальных самоубийц из Швейцарии сначала согласился на его предложение, но затем передумал и сдал его полицейским.

В ходе спецоперации готовую к съедению жертву решил изобразить агент под прикрытием. Сотрудник полиции отправился на встречу с каннибалом, однако людоед заподозрил неладное, выхватил пистолет и ранил полицейского, пишет РосБизнесКонсалтинг.