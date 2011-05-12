Началась конференция "Мусульмане и евреи против ненависти и экстремизма"

Сегодня в Киеве по инициативе Института прав человека и предотвращения ксенофобии и экстремизма IHRPEX, Фонда межэтнического взаимопонимания (FFEU, США) и Украинского еврейского комитета, открылась конференция «Евреи и мусульмане против ненависти и экстремизма».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе IHRPEX, в ходе конференции обсуждаются вопросы относительно налаживания стабильного диалога между мусульманскими и еврейскими общинами Украины и стран СНГ, а также - объединения усилий в борьбе с растущей исламофобией и антисемитизмом.

Открывая конференцию, народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН подчеркнул символичность того, что диалог между мусульманами и иудеями проводится в Украине, стране преимущественно христианской и светской. «Сегодня любой мусульманин или иудей в Украине может достигнуть поставленных целей, не испытывая дискриминации и религиозного давления», - отметил он.

Вместе с тем, по мнению А.ФЕЛЬДМАНА, иудейская и мусульманская общины являются в Украине «меньшинствами», которые вынуждены сталкиваться с общими рисками и сообща искать новые ответы на вызовы антисемитизма, исламофобии, ксенофобии и экстремизма.

В свою очередь, президент FFEU (который поддержал инициативу по налаживанию иудейско-исламского диалога, а также эффективному противодействию обострившимся болезням социума — терроризму, экстремизму, расизму) раввин и общественный деятель Марк ШНАЙЕР заявил, что аналогичная работа давно ведется в США и Канаде. «Основной конфликт сейчас наблюдается между людьми, кто исповедует терпимость и теми, кто хочет уничтожить жизнь. Мы должны выступить против всех, кто сеет насилие и распространяет экстремистские взгляды, и я горжусь тем, что именно еврейская община выступила первой против растущей исламофобии и объявила, что нападение на мечети будет восприниматься как нападение на евреев», - подчеркнул он.

Председатель Республиканского комитета по делам религий АР Крым Айдер БУЛАТОВ отметил, что во избежание межэтнических конфликтов на уровне государства должен формироваться климат мирного сосуществования всех общин. «До сих пор в стране отсутствует адекватная доктрина по решению этнических и религиозных проблем», – добавил он.

В конференции принимают участие глава Меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) европейской части России Дамир МУХЕТДИНОВ, первый заместитель главы ЦДУМ России, глава ДУМ ЧР, член общественной палаты РФ Альбир КРГАНОВ, главный раввин Киева и Украины Яков Дов БЛАЙХ, главный раввин Украины (хасидов Хабад Любавич) Моше АСМАН, председатель Ассоциации еврейских общин и организаций Украины (ВААД) Йосиф ЗИСЕЛЬС, другие общественные деятели.

В сообщении отмечается, что нынешняя конференция стала вторым мероприятием в рамках Киевского международного межконфессионального форума (28-29 марта 2011г.), как и проведение Международной конференции «Мировые религии и гражданское общество против ненависти и экстремизма».